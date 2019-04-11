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Медреформа: Супрун розповіла,
чого досягли за 2,5 роки

Медреформа: Супрун розповіла, чого досягли за 2,5 роки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 20:45

  qwe_ua написав:Договор заключить что мешает?

Отсутствие нормальных врачей/поликлиник. В Киеве с этим большие проблемы. Шевченковский район.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 20:56

Re: Медреформа: Супрун розповіла, чого досягли за 2,5 роки

По-моему, автора устраивала педиатр, не устраивал "договор".
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 22:28

  p_a_l написав:Через интернет записаться можно было только через четыре дня. Что у меня будет через 4 дня, не понятно. Пришел на живую очередь за полчаса до приема. С 16-00 до 17-00 живая, с 17-00 по записи через интернет. За мной были два родителя с пупсами (день пупсов был вчера). Педиатр опоздала на 20 минут.

Не возмущайтесь, это 100% европейская система, хотели в Европу, Вы уже там !
civ
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 09:41

А отчего народ при реформах мрет,как и не снилось тоталитарному СССР? Если это задумка такая,то Супрун респект и уважуха! ))
stadtisch
 
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