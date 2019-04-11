RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Медреформа: Супрун розповіла,
чого досягли за 2,5 роки

Медреформа: Супрун розповіла, чого досягли за 2,5 роки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 20:45

  qwe_ua написав:Договор заключить что мешает?

Отсутствие нормальных врачей/поликлиник. В Киеве с этим большие проблемы. Шевченковский район.
BIGor
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 2959
З нами з: 19.09.10
Подякував: 479 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 20:56

Re: Медреформа: Супрун розповіла, чого досягли за 2,5 роки

По-моему, автора устраивала педиатр, не устраивал "договор".
qwe_ua
 
Повідомлень: 1629
З нами з: 16.03.10
Подякував: 198 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 22:28

  p_a_l написав:Через интернет записаться можно было только через четыре дня. Что у меня будет через 4 дня, не понятно. Пришел на живую очередь за полчаса до приема. С 16-00 до 17-00 живая, с 17-00 по записи через интернет. За мной были два родителя с пупсами (день пупсов был вчера). Педиатр опоздала на 20 минут.

Не возмущайтесь, это 100% европейская система, хотели в Европу, Вы уже там !
civ
 
Повідомлень: 1520
З нами з: 29.02.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 17:50

  p_a_l написав:
  qwe_ua написав:Я очень извиняюсь, но тут два момента... Или вы в лесу жили последние пару лет, без телевизора и интернета. Или о каком договоре речь? Если о декларации, то к чему этот весь разговор о налогах, кто кому должен?

Я тоже дико извиняюсь. Но я живу в Киеве. И в прошлом году мы проходили медосмотр, как и каждый год все ученики всех школ. Когда проходили то мне ни одна тва.. ничего не говорила про то, что я что то должен заключать.

Никто никому ничего не должен.

Какого хрена мы налоги платим? Чтобы нас из кабинетов выставляли? Вижу вам жизнь легко дается. Наверно любые кабинеты ногой открываете. Стояла бы перед ней Супрун, то и звука бы не сказала что ей ничего государство не заплатило.
Про что говорить? Пустота.

Вы ничего не знаете о медицине в Германии. Из ЗП за обязательную медстрахову вычитать 8% ЗП, без карточки с медстраховкой никто не принимает, к профильному специалисту попасть 1 месяц ожидания это очень мало. К примеру, на плановый осмотр зубов назначал время в начале декабря, ближайшее время было на середину февраля. Зубника сраховка перенимает не все и то если делаешь осмотр зубов раз в пол года, чтобы не запустить. Врачи по домам не ходят, больной - едь к врачу. В четверг, педиатр работает до 12. Просто вы не знаете, как в других странах. Если вам, впадру просто заключить договор с врачом, о чем можно говорить. Или вы привыкли что за Вас будут все делать?
link654
 
Повідомлень: 687
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kalgan і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За чотири роки в Україні подвоїлись обсяги кредитів,...
R2 » Чет 25 кві, 2019 13:37
1 125
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 кві, 2019 13:38
max_us_ua
За три роки ВВП України виріс на 8,4%
R2 » Сер 17 кві, 2019 14:52
2 295
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 кві, 2019 16:45
blueiceua
В "Укрзалізниці" пояснили, від чого залежить вартість...
R2 » Чет 11 кві, 2019 19:12
1 346
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 кві, 2019 19:12
1007qwert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.