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Медреформа: Супрун розповіла, чого досягли за 2,5 роки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 кві, 2019 20:45
qwe_ua написав:
Договор заключить что мешает?
Отсутствие нормальных врачей/поликлиник. В Киеве с этим большие проблемы. Шевченковский район.
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Додано: Суб 27 кві, 2019 20:56
По-моему, автора устраивала педиатр, не устраивал "договор".
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qwe_ua
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Додано: Суб 27 кві, 2019 22:28
p_a_l написав:
Через интернет записаться можно было только через четыре дня. Что у меня будет через 4 дня, не понятно. Пришел на живую очередь за полчаса до приема. С 16-00 до 17-00 живая, с 17-00 по записи через интернет. За мной были два родителя с пупсами (день пупсов был вчера). Педиатр опоздала на 20 минут.
Не возмущайтесь, это 100% европейская система, хотели в Европу, Вы уже там !
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Додано: Нед 28 кві, 2019 17:50
p_a_l написав: qwe_ua написав:
Я очень извиняюсь, но тут два момента... Или вы в лесу жили последние пару лет, без телевизора и интернета. Или о каком договоре речь? Если о декларации, то к чему этот весь разговор о налогах, кто кому должен?
Я тоже дико извиняюсь. Но я живу в Киеве. И в прошлом году мы проходили медосмотр, как и каждый год все ученики всех школ. Когда проходили то мне ни одна тва.. ничего не говорила про то, что я что то должен заключать.
Никто никому ничего не должен.
Какого хрена мы налоги платим? Чтобы нас из кабинетов выставляли? Вижу вам жизнь легко дается. Наверно любые кабинеты ногой открываете. Стояла бы перед ней Супрун, то и звука бы не сказала что ей ничего государство не заплатило.
Про что говорить? Пустота.
Вы ничего не знаете о медицине в Германии. Из ЗП за обязательную медстрахову вычитать 8% ЗП, без карточки с медстраховкой никто не принимает, к профильному специалисту попасть 1 месяц ожидания это очень мало. К примеру, на плановый осмотр зубов назначал время в начале декабря, ближайшее время было на середину февраля. Зубника сраховка перенимает не все и то если делаешь осмотр зубов раз в пол года, чтобы не запустить. Врачи по домам не ходят, больной - едь к врачу. В четверг, педиатр работает до 12. Просто вы не знаете, как в других странах. Если вам, впадру просто заключить договор с врачом, о чем можно говорить. Или вы привыкли что за Вас будут все делать?
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