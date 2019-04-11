Медреформа: Супрун розповіла, чого досягли за 2,5 роки

Додано: Нед 28 кві, 2019 17:50

p_a_l написав: qwe_ua написав: Я очень извиняюсь, но тут два момента... Или вы в лесу жили последние пару лет, без телевизора и интернета. Или о каком договоре речь? Если о декларации, то к чему этот весь разговор о налогах, кто кому должен? Я очень извиняюсь, но тут два момента... Или вы в лесу жили последние пару лет, без телевизора и интернета. Или о каком договоре речь? Если о декларации, то к чему этот весь разговор о налогах, кто кому должен?

Я тоже дико извиняюсь. Но я живу в Киеве. И в прошлом году мы проходили медосмотр, как и каждый год все ученики всех школ. Когда проходили то мне ни одна тва.. ничего не говорила про то, что я что то должен заключать.



Никто никому ничего не должен.



Какого хрена мы налоги платим? Чтобы нас из кабинетов выставляли? Вижу вам жизнь легко дается. Наверно любые кабинеты ногой открываете. Стояла бы перед ней Супрун, то и звука бы не сказала что ей ничего государство не заплатило.

Про что говорить? Пустота. Я тоже дико извиняюсь. Но я живу в Киеве. И в прошлом году мы проходили медосмотр, как и каждый год все ученики всех школ. Когда проходили то мне ни одна тва.. ничего не говорила про то, что я что то должен заключать.Никто никому ничего не должен.Какого хрена мы налоги платим? Чтобы нас из кабинетов выставляли? Вижу вам жизнь легко дается. Наверно любые кабинеты ногой открываете. Стояла бы перед ней Супрун, то и звука бы не сказала что ей ничего государство не заплатило.Про что говорить? Пустота.

Вы ничего не знаете о медицине в Германии. Из ЗП за обязательную медстрахову вычитать 8% ЗП, без карточки с медстраховкой никто не принимает, к профильному специалисту попасть 1 месяц ожидания это очень мало. К примеру, на плановый осмотр зубов назначал время в начале декабря, ближайшее время было на середину февраля. Зубника сраховка перенимает не все и то если делаешь осмотр зубов раз в пол года, чтобы не запустить. Врачи по домам не ходят, больной - едь к врачу. В четверг, педиатр работает до 12. Просто вы не знаете, как в других странах. Если вам, впадру просто заключить договор с врачом, о чем можно говорить. Или вы привыкли что за Вас будут все делать?