Необходимо перевести текст с русского на немецкий язык, 30 страниц. Только переводчику с опытом и образованием переводчика. Тема - международные запрос, юридические документы.
Заявки подавать по ссылке:
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Додано: Суб 27 кві, 2019 15:53
Необходимо перевести текст с русского на немецкий язык, 30 с
Здравствуйте,
Необходимо перевести текст с русского на немецкий язык, 30 страниц. Только переводчику с опытом и образованием переводчика. Тема - международные запрос, юридические документы.
Заявки подавать по ссылке:
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