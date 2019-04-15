Про це написав на своїй сторінці на фейсбуці експерт Олексій Дорошенко.
Дивися повний текст За рік фрукти подешевшали і коштують менше, ніж у Польщі.
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Додано: Нед 28 кві, 2019 02:15
За рік фрукти подешевшали і коштують менше, ніж у Польщі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За рік фрукти подешевшали і коштують менше, ніж у Польщі.
Додано: Нед 28 кві, 2019 02:15
зато клубника 280-300грн кило, а в польше и вообще везде по миру - 1-2 доллара.
виноград у нас 200, в Польше те же 1-2 доллара.
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