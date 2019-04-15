За рік фрукти подешевшали і коштують менше, ніж у Польщі

Додано: Нед 28 кві, 2019 05:16

Вон вчера розовые помидоры на рынке по 95 грн. продавали. Огурцы с 35 до 65 грн. подорожали. Какая клубника с виноградом, тут на молодую картошку по 70 грн. денег у народа нет. Продавцы жлобы, покупатели нищеброды. Вот праздники единственный способ бабла сорвать с тех, у кого хоть немного денег есть. Продадут несколько кг клубники с виноградом и олигархами станут.Мы на цены посмотрели и купили путёвку в Турцию, поедем там поедим, дешевле станет.Ну а если серьёзно, то покупал я эту клубнику в Польше на прошлогоднюю пасху. Было жалко выброшенных денег, хоть и не дорого стоила. Да пусть она хоть 0,5$ стоит, я лучше сезона подожду и нашу куплю у бабушки на рынке. В той же Турции в конце мая она мне не очень понравилась, а вот черешня классная была, её и поедим.