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За рік фрукти подешевшали і
коштують менше, ніж у Польщі

За рік фрукти подешевшали і коштують менше, ніж у Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 02:15

За рік фрукти подешевшали і коштують менше, ніж у Польщі

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав на своїй сторінці на фейсбуці експерт Олексій Дорошенко.

Дивися повний текст За рік фрукти подешевшали і коштують менше, ніж у Польщі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 02:15

зато клубника 280-300грн кило, а в польше и вообще везде по миру - 1-2 доллара.
виноград у нас 200, в Польше те же 1-2 доллара.
arheops
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 05:16

arheops
Вон вчера розовые помидоры на рынке по 95 грн. продавали. Огурцы с 35 до 65 грн. подорожали. Какая клубника с виноградом, тут на молодую картошку по 70 грн. денег у народа нет. Продавцы жлобы, покупатели нищеброды. Вот праздники единственный способ бабла сорвать с тех, у кого хоть немного денег есть. Продадут несколько кг клубники с виноградом и олигархами станут. :mrgreen: Мы на цены посмотрели и купили путёвку в Турцию, поедем там поедим, дешевле станет. :D
Ну а если серьёзно, то покупал я эту клубнику в Польше на прошлогоднюю пасху. Было жалко выброшенных денег, хоть и не дорого стоила. Да пусть она хоть 0,5$ стоит, я лучше сезона подожду и нашу куплю у бабушки на рынке. В той же Турции в конце мая она мне не очень понравилась, а вот черешня классная была, её и поедим.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 08:19

Яблоки дешёвые благодаря хорошему урожаю в прошлом году. Но с ценами на борщевой набор творится что-то невероятное: капуста, свекла, морковь, лук дороже апельсинов.
avk
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 10:00

Я так понял статья про покращення, ну тогда давайте про актуальное-овощи, а бананы с апельсинами пусть негры едят круглосуточно. :mrgreen:
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 10:40

Капуста белокачанная - по 46 грн., молодая - по 54. Это приговор сельскому хозяйству Украины. Допанувалыся! Там кто-то особо свидомый любил рассказывать, что накормим всю Европу, поскольку весь СССР кормили!
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 10:55

  arheops написав:зато клубника 280-300грн кило, а в польше и вообще везде по миру - 1-2 доллара.

Где это такие цены нашли? В фантазиях?
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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