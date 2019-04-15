Про це написав на своїй сторінці на фейсбуці експерт Олексій Дорошенко.
Дивися повний текст За рік фрукти подешевшали і коштують менше, ніж у Польщі.
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Додано: Нед 28 кві, 2019 02:15
За рік фрукти подешевшали і коштують менше, ніж у Польщі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За рік фрукти подешевшали і коштують менше, ніж у Польщі.
Додано: Нед 28 кві, 2019 02:15
зато клубника 280-300грн кило, а в польше и вообще везде по миру - 1-2 доллара.
виноград у нас 200, в Польше те же 1-2 доллара.
Додано: Нед 28 кві, 2019 05:16
arheops
Вон вчера розовые помидоры на рынке по 95 грн. продавали. Огурцы с 35 до 65 грн. подорожали. Какая клубника с виноградом, тут на молодую картошку по 70 грн. денег у народа нет. Продавцы жлобы, покупатели нищеброды. Вот праздники единственный способ бабла сорвать с тех, у кого хоть немного денег есть. Продадут несколько кг клубники с виноградом и олигархами станут. Мы на цены посмотрели и купили путёвку в Турцию, поедем там поедим, дешевле станет.
Ну а если серьёзно, то покупал я эту клубнику в Польше на прошлогоднюю пасху. Было жалко выброшенных денег, хоть и не дорого стоила. Да пусть она хоть 0,5$ стоит, я лучше сезона подожду и нашу куплю у бабушки на рынке. В той же Турции в конце мая она мне не очень понравилась, а вот черешня классная была, её и поедим.
Додано: Нед 28 кві, 2019 08:19
Яблоки дешёвые благодаря хорошему урожаю в прошлом году. Но с ценами на борщевой набор творится что-то невероятное: капуста, свекла, морковь, лук дороже апельсинов.
Додано: Нед 28 кві, 2019 10:00
Я так понял статья про покращення, ну тогда давайте про актуальное-овощи, а бананы с апельсинами пусть негры едят круглосуточно.
Додано: Нед 28 кві, 2019 10:40
Капуста белокачанная - по 46 грн., молодая - по 54. Это приговор сельскому хозяйству Украины. Допанувалыся! Там кто-то особо свидомый любил рассказывать, что накормим всю Европу, поскольку весь СССР кормили!
Додано: Нед 28 кві, 2019 10:55
Где это такие цены нашли? В фантазиях?
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