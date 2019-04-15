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За рік фрукти подешевшали і коштують менше, ніж у Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 кві, 2019 13:10
warlamp написав:
Капуста белокачанная - по 46 грн., молодая - по 54. Это приговор сельскому хозяйству Украины. Допанувалыся! Там кто-то особо свидомый любил рассказывать, что накормим всю Европу, поскольку весь СССР кормили!
Капуста прошлого урожая уже 59.70 вчера была по городу. А год назад была 7,50. Благодать наступила.
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