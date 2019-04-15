За рік фрукти подешевшали і коштують менше, ніж у Польщі

Капуста прошлого урожая уже 59.70 вчера была по городу. А год назад была 7,50. Благодать наступила.
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Додано: Нед 28 кві, 2019 13:10
Капуста прошлого урожая уже 59.70 вчера была по городу. А год назад была 7,50. Благодать наступила.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 28 кві, 2019 13:38
Не знаю як в Києві, в нас ціни завжди високі до Паски, а потім падають одразу. Молода капуста з Закарпаття в четвер коштувала по 40грн на закупці, у п'ятницю ввечері я вже закупив по 18 (опт).
З наступного тижня по 12-15 гривень буде, відповідно в районі 20 на базарі. Ще за тиждень другий до 10 впаде.
Те саме і з іншими овочами. Всяку цибулю-картоплю треба закуповувати восени, і чекати поки ціна опуститься до нормальних рівнів.
Але мешканцям квартир, звичайно, складніше.
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