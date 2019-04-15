Капуста прошлого урожая уже 59.70 вчера была по городу. А год назад была 7,50. Благодать наступила.
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Додано: Нед 28 кві, 2019 13:10
Капуста прошлого урожая уже 59.70 вчера была по городу. А год назад была 7,50. Благодать наступила.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 28 кві, 2019 13:38
Не знаю як в Києві, в нас ціни завжди високі до Паски, а потім падають одразу. Молода капуста з Закарпаття в четвер коштувала по 40грн на закупці, у п'ятницю ввечері я вже закупив по 18 (опт).
З наступного тижня по 12-15 гривень буде, відповідно в районі 20 на базарі. Ще за тиждень другий до 10 впаде.
Те саме і з іншими овочами. Всяку цибулю-картоплю треба закуповувати восени, і чекати поки ціна опуститься до нормальних рівнів.
Але мешканцям квартир, звичайно, складніше.
Додано: Нед 28 кві, 2019 17:27
Ні, це не геноцид. Це зрада з метою відучити українців від борщу
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Нед 28 кві, 2019 18:02
Re: За рік фрукти подешевшали і коштують менше, ніж у Польщі
В харьковских супермаркетах прошлогодняя капуста 23-25, молодая 40-50+, лук 30+ импорт из Турции и Казахстана, украинского лука практически нет.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 28 кві, 2019 18:32
Харьков, сильпо. Капуста порезанная на четвертинки по 36 грн/кг, молодая 40+ грн/кг, лук, написано Украина -- 39.99 грн/кг, морковь 35+ грн/кг, бурак 20+ грн/кг
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