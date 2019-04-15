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За рік фрукти подешевшали і
коштують менше, ніж у Польщі

За рік фрукти подешевшали і коштують менше, ніж у Польщі
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  #<12
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 13:10

  warlamp написав:Капуста белокачанная - по 46 грн., молодая - по 54. Это приговор сельскому хозяйству Украины. Допанувалыся! Там кто-то особо свидомый любил рассказывать, что накормим всю Европу, поскольку весь СССР кормили!

Капуста прошлого урожая уже 59.70 вчера была по городу. А год назад была 7,50. Благодать наступила.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 13:38

Не знаю як в Києві, в нас ціни завжди високі до Паски, а потім падають одразу. Молода капуста з Закарпаття в четвер коштувала по 40грн на закупці, у п'ятницю ввечері я вже закупив по 18 (опт).
З наступного тижня по 12-15 гривень буде, відповідно в районі 20 на базарі. Ще за тиждень другий до 10 впаде.
Те саме і з іншими овочами. Всяку цибулю-картоплю треба закуповувати восени, і чекати поки ціна опуститься до нормальних рівнів.
Але мешканцям квартир, звичайно, складніше.
Petro Kabluk
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 17:27

  Scotch написав:Ребят,что происходит с ценами на овощи борщевого набора,кто в курсе?В интернете информации не нашёл.Это же геноцид.За это стрелять надо. :twisted:

Ні, це не геноцид. Це зрада з метою відучити українців від борщу
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 18:02

Re: За рік фрукти подешевшали і коштують менше, ніж у Польщі

В харьковских супермаркетах прошлогодняя капуста 23-25, молодая 40-50+, лук 30+ импорт из Турции и Казахстана, украинского лука практически нет.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 18:32

  antikkristall написав:В харьковских супермаркетах прошлогодняя капуста 23-25, молодая 40-50+, лук 30+ импорт из Турции и Казахстана, украинского лука практически нет.

Харьков, сильпо. Капуста порезанная на четвертинки :lol: по 36 грн/кг, молодая 40+ грн/кг, лук, написано Украина -- 39.99 грн/кг, морковь 35+ грн/кг, бурак 20+ грн/кг
Kalgan
 
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