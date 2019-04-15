За рік фрукти подешевшали і коштують менше, ніж у Польщі
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Додано: Нед 28 кві, 2019 13:38
Не знаю як в Києві, в нас ціни завжди високі до Паски, а потім падають одразу. Молода капуста з Закарпаття в четвер коштувала по 40грн на закупці, у п'ятницю ввечері я вже закупив по 18 (опт).
З наступного тижня по 12-15 гривень буде, відповідно в районі 20 на базарі. Ще за тиждень другий до 10 впаде. Те саме і з іншими овочами. Всяку цибулю-картоплю треба закуповувати восени, і чекати поки ціна опуститься до нормальних рівнів. Але мешканцям квартир, звичайно, складніше.
Petro Kabluk
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Додано: Нед 28 кві, 2019 17:27
Scotch написав:
Ребят,что происходит с ценами на овощи борщевого набора,кто в курсе?В интернете информации не нашёл.Это же геноцид.За это стрелять надо.
Ні, це не геноцид. Це зрада з метою відучити українців від борщу
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Додано: Нед 28 кві, 2019 18:02
В харьковских супермаркетах прошлогодняя капуста 23-25, молодая 40-50+, лук 30+ импорт из Турции и Казахстана, украинского лука практически нет.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Додано: Нед 28 кві, 2019 18:32
antikkristall написав:
В харьковских супермаркетах прошлогодняя капуста 23-25, молодая 40-50+, лук 30+ импорт из Турции и Казахстана, украинского лука практически нет.
Харьков, сильпо. Капуста порезанная на четвертинки
по 36 грн/кг, молодая 40+ грн/кг, лук, написано Украина -- 39.99 грн/кг, морковь 35+ грн/кг, бурак 20+ грн/кг
Kalgan
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Додано: Нед 28 кві, 2019 18:44
Faceless написав: Son of Sun написав: arheops написав:
зато клубника 280-300грн кило, а в польше и вообще везде по миру - 1-2 доллара.
Где это такие цены нашли? В фантазиях?
Импортная безвкусная клубника, хз чем обработана, столько и стоит сейчас в супермаркетах
Так у нас почти все фрукты-овощи сейчас импортные. Может кроме яблок и полугнилого лука и прошлогодней картохи, такой же.
Вот цены в соседней Польше за эти дни
https://www.biedronka.pl/pl/w-tym-tyg-25-04
Цены умножаем грубо на 7 и получаем их в гривневом эквиваленте.
Те же бананы по акции 3*7 =
21
грн., помидоры по
38
грн и по
28
грн. огурцы.
Ну и наши конские цены, например, "лоукостмаркет" Ашан: банан 30, огурец 62+, помидор 80+, картошка молодая 65 грн.
https://auchan.zakaz.ua/ru/vegetables/ Ну, вот как бы и все, что надо знать об украинской ̶п̶р̶о̶с̶т̶и̶т̶у̶ц̶и̶и̶ журналистике
EKO
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Додано: Нед 28 кві, 2019 21:56
Не слышно порохоботов и мыздобульщиков))
Цены как в Польше, но зарплата почти в 3 раза меньше
priem_metalla86
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Додано: Пон 29 кві, 2019 09:26
Однако, цены того...
27/4 на Заречном рынке Нижнего Новгорода цены на овощи-фрукты, конечно, тоже предпасхальные: - яблоки - от 40 руб/кг - мандарины - от 45 руб/кг - апельсины - от 40 руб/кг - огурцы - от 100 руб/кг - помидоры - от 130 руб/кг - лук зеленый -200 руб/кг - капуста прошлогодняя - от 45 руб/кг - морковь - от 45-ти руб/кг - картошка свежая - от 55-ти руб/кг
Волгарь
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