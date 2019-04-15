За рік фрукти подешевшали і коштують менше, ніж у Польщі
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Не знаю як в Києві, в нас ціни завжди високі до Паски, а потім падають одразу. Молода капуста з Закарпаття в четвер коштувала по 40грн на закупці, у п'ятницю ввечері я вже закупив по 18 (опт). З наступного тижня по 12-15 гривень буде, відповідно в районі 20 на базарі. Ще за тиждень другий до 10 впаде. Те саме і з іншими овочами. Всяку цибулю-картоплю треба закуповувати восени, і чекати поки ціна опуститься до нормальних рівнів. Але мешканцям квартир, звичайно, складніше.
Если вспомнить то лук летом продавали по 5 грн, т.е себестоимость 4. Сейчас лук 36 т.е чистая прибыль 1 доллар с 1 килограмма. Урожайность лука 20-40 тн/га. пусть 20. Т.е 20 000 долларов с 1 Га ! т.е если у Вас 50 Га то вы получите 1 млн долларов чистой прибыли за год! Зачем садить всякую пшеницу и подсолнух? Инвестор желающий приобрести такую землю в расчете вернуть вложения за 5 лет заплатит 100 000 долл за 1 Га(20000 * 5 лет)! Т.е если у Вас 10 Га то меньше чем за 1млн не продавать!
spread написав:Если вспомнить то лук летом продавали по 5 грн, т.е себестоимость 4. Сейчас лук 36 т.е чистая прибыль 1 доллар с 1 килограмма. Урожайность лука 20-40 тн/га. пусть 20. Т.е 20 000 долларов с 1 Га ! т.е если у Вас 50 Га то вы получите 1 млн долларов чистой прибыли за год! Зачем садить всякую пшеницу и подсолнух? Инвестор желающий приобрести такую землю в расчете вернуть вложения за 5 лет заплатит 100 000 долл за 1 Га(20000 * 5 лет)! Т.е если у Вас 10 Га то меньше чем за 1млн не продавать!
Лук разве только? А прошлогодний картофель за 2 недели тоже взвинтили в 2 раза - до 16-18 грн за кг. Торговцам-барыгам некому по рукам дать за такое, антимонопольные слепые кроты давно в кому впали - вот и гуляет каждый, насколько хватает наглости