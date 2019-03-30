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У Раду внесли законопроект
про пільги для банківських...

У Раду внесли законопроект про пільги для банківських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 10:08

У Раду внесли законопроект про пільги для банківських...

Пропонуємо до обговорення:
24 квітня в Верховній Раді було зареєстровано законопроект №10250.

Дивися повний текст У Раду внесли законопроект про пільги для банківських вкладників.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 10:08

Этот налог вообще нужно убрать для всех, если им нужны деньги в экономику. Ну а раз нет, то к МВФ с протянутой рукой.
tigr-uu
 
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