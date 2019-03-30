24 квітня в Верховній Раді було зареєстровано законопроект №10250.
Дивися повний текст У Раду внесли законопроект про пільги для банківських вкладників.
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Додано: Нед 28 кві, 2019 10:08
У Раду внесли законопроект про пільги для банківських...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раду внесли законопроект про пільги для банківських вкладників.
Додано: Нед 28 кві, 2019 10:08
Этот налог вообще нужно убрать для всех, если им нужны деньги в экономику. Ну а раз нет, то к МВФ с протянутой рукой.
Додано: Нед 28 кві, 2019 10:57
Ну про АТО-шников допустим. А много ли людей из категорий "дети войны", "инвалиды и ветераны войны" хранят деньги в банках на депозитах ?
Додано: Нед 28 кві, 2019 12:51
"от уплаты налога будут освобождены лица, подпадающие под действие закона «О статусе ветеранов войны и их социальной защите»." - а паралельно, затягуючи цими "плюшками" гроші в банки, виявлятимуть тих, в кого є заощадження, а отже можна буде ставити питання про доцільність "соціального захисту" цих осіб..
Додано: Пон 29 кві, 2019 06:57
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