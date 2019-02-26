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Ключі від дому. Як не стати жертвою квартирних шахраїв?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 кві, 2019 15:45
Пропонуємо до обговорення:
В хід ідуть як старі, перевірені схеми обману, так і нові, більш витончені.
Дивися повний текст Ключі від дому. Як не стати жертвою квартирних шахраїв?
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