З 1 травня розпочнеться автоматичне переоформлення субсидій на наступний опалювальний період.
Дивися повний текст У травні 90% субсидіантам гроші перерахують автоматично.
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Додано: Нед 28 кві, 2019 17:48
У травні 90% субсидіантам гроші перерахують автоматично
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Дивися повний текст У травні 90% субсидіантам гроші перерахують автоматично.
Додано: Нед 28 кві, 2019 17:48
Последние схемы... 5 лет махинаций на ценах за коммуналку и субсидиях. Врядли что-то изменится и теперь... Но почти 75% упорно верят.
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