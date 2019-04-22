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У травні 90% субсидіантам
гроші перерахують автоматично

У травні 90% субсидіантам гроші перерахують автоматично
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 17:48

У травні 90% субсидіантам гроші перерахують автоматично

Пропонуємо до обговорення:
З 1 травня розпочнеться автоматичне переоформлення субсидій на наступний опалювальний період.

Дивися повний текст У травні 90% субсидіантам гроші перерахують автоматично.
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 17:48

Последние схемы... 5 лет махинаций на ценах за коммуналку и субсидиях. Врядли что-то изменится и теперь... Но почти 75% упорно верят.
ygn
 
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