Ще шість років тому витрати середньостатистичного українця на послуги ЖКГ.
Дивися повний текст В Україні зменшилася частка витрат на ЖКГ — експерти.
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Додано: Нед 28 кві, 2019 22:15
В Україні зменшилася частка витрат на ЖКГ — експерти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні зменшилася частка витрат на ЖКГ — експерти.
Додано: Нед 28 кві, 2019 22:15
Классно как, я заплатил около 2500 грн в этом месяце, значит моя зарплата 2500/4.9*100=51020 грн/мес
Все так получают ?
Додано: Нед 28 кві, 2019 23:26
Меньше 25-30К при таких тарифах и не должны получать, но получают и по 4500-4700, не имея права на субсидию. Кто-то юродствует используя подобную информация по тарифам без реальной привязки к доходам.
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