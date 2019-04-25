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В Україні зменшилася частка
витрат на ЖКГ — експерти

В Україні зменшилася частка витрат на ЖКГ — експерти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 22:15

В Україні зменшилася частка витрат на ЖКГ — експерти

Пропонуємо до обговорення:
Ще шість років тому витрати середньостатистичного українця на послуги ЖКГ.

Дивися повний текст В Україні зменшилася частка витрат на ЖКГ — експерти.
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 22:15

Классно как, я заплатил около 2500 грн в этом месяце, значит моя зарплата 2500/4.9*100=51020 грн/мес

Все так получают ?
civ
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 23:26

  civ написав:Классно как, я заплатил около 2500 грн в этом месяце, значит моя зарплата 2500/4.9*100=51020 грн/мес

Все так получают ?


Меньше 25-30К при таких тарифах и не должны получать, но получают и по 4500-4700, не имея права на субсидию. Кто-то юродствует используя подобную информация по тарифам без реальной привязки к доходам.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 12:00

  civ написав:Все так получают ?
Завидую вам, у меня доходы вышли на сумму 36734грн.
Но фактический уровень оплаты составил только 88%

Давайте еще поднимем, чтобы уровень оплат вышел на цифру 4,9%
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