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Чому більше 40% населення
України прагнуть виглядати...

Чому більше 40% населення України прагнуть виглядати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 01:11

Чому більше 40% населення України прагнуть виглядати...

Пропонуємо до обговорення:
На сьогодні понад 40% українців прагнуть виглядати багатшими, незважаючи на брак коштів навіть на елементарні товари першої необхідності.

Дивися повний текст Чому більше 40% населення України прагнуть виглядати заможніше.
R2
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