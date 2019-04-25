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Чому більше 40% населення України прагнуть виглядати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 кві, 2019 01:11
Пропонуємо до обговорення:
На сьогодні понад 40% українців прагнуть виглядати багатшими, незважаючи на брак коштів навіть на елементарні товари першої необхідності.
Дивися повний текст Чому більше 40% населення України прагнуть виглядати заможніше
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Додано: Пон 29 кві, 2019 01:11
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