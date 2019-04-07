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Tesla відклала виробництво вантажівки Semi
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 07:32
Пропонуємо до обговорення:
Збірка електричної вантажівки Tesla Semi стартує в 2020 році, але де - досі не ясно.
Дивися повний текст Tesla відклала виробництво вантажівки Semi
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Додано: Пон 29 кві, 2019 07:32
И почему меня эта новость - не удивляет???
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