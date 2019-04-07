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Tesla відклала виробництво
вантажівки Semi

Tesla відклала виробництво вантажівки Semi
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 07:32

Tesla відклала виробництво вантажівки Semi

Пропонуємо до обговорення:
Збірка електричної вантажівки Tesla Semi стартує в 2020 році, але де - досі не ясно.

Дивися повний текст Tesla відклала виробництво вантажівки Semi.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 07:32

И почему меня эта новость - не удивляет???
Radon
 
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