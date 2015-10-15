Найперший крок «Укрпошти» в бік перетворення в поштовий «банк» завів компанію в епіцентр скандалу.
Дивися повний текст «Укрпошта» вступила в сумнівну історію.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 10:46
«Укрпошта» вступила в сумнівну історію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Укрпошта» вступила в сумнівну історію.
Додано: Пон 29 кві, 2019 10:47
Майже у всьому світі державні поштові оператори успішно займаються банковскими операціями і мають свої успішні почтові банки. Заборона держави банковскої діяльністі вмотивована шкурними інтересами інших акціонерних банків з допомогою свої лобі як у аппараті президента, кабінету міністрів, та лобі у Верховні раді. Дозволивши банківську діяльність Укрпошті держава дає зелене світло створенню сильного, мож сказати самого сильно конкутентно спроможного успішного банку на теріторії України, котрий має майже всю структуру для банківської діяльністі. А тому поява Поштового банку визиває шалений супротив усіх інших акціонерних банків України. Поява поштового банку Укрпошти буде чорним днем для усіх остальних акціонерних банків України.
Додано: Пон 29 кві, 2019 10:57
Re: «Укрпошта» вступила в сумнівну історію
не поздновато статью обсуждать?
Додано: Пон 29 кві, 2019 11:04
Re: «Укрпошта» вступила в сумнівну історію
Наївно. Укрпошта свою основну діяльність не може до ладу довести.
Та й за вв, що поштові банки успішні по всьому світі - надто перебільшена, як не сказати що брехня.
Головний, а може й єдиний, аргумент, чому Укрпошта хоче отримати банківську ліцензію - великі обсяги готівки, якими вона оперує, і бажання з того заробити. При цьому навіть на рівні середнього і вищого менеджменту Укрпошта не готова до нових функцій, технологій, не кажучи вже про персонал відділень. Перше, що можна очікувати у випадку отримання банківської ліцензії - тотальний рівень зловживань і шахрайства через некомпетентність персоналу.
Додано: Пон 29 кві, 2019 11:10
Я тільки наведу приклад Поштовий банк Японії, самий успішний, самий сильний банк Японії, чи може ця інформація є неправдою.
Додано: Пон 29 кві, 2019 11:18
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