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Найдорожчі для
туристів бізнес-міста

Найдорожчі для туристів бізнес-міста
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 13:38

Найдорожчі для туристів бізнес-міста

Пропонуємо до обговорення:
Фахівці британської компанії ECA International опублікували щорічний список найдорожчих бізнес-міст. Для порівняння міст експерти аналізували вартість проживання у чотиризіркових готелях, вартість таксі та обідів.

Дивися повний текст Найдорожчі для туристів бізнес-міста.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 13:39

м-да, Париж из вполне демократического в плане цен города, за 20 лет превратился в неоправданно дорогой с толпами цыган и негров.
Шабдусарды-оглы
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