RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В усіх районах столиці триває
поточний ремонт доріг - КМДА

В усіх районах столиці триває поточний ремонт доріг - КМДА
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 19:24

В усіх районах столиці триває поточний ремонт доріг - КМДА

Пропонуємо до обговорення:
Також дорожники розпочали цьогорічні роботи із заливки тріщин покриття.

Дивися повний текст В усіх районах столиці триває поточний ремонт доріг - КМДА.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88593
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 19:24

Делали ремонт на мосту на институте химии. Парализовали на неделю весь левый берег (в купе с ремонтом на южном мосту). И в результате как по мне так ничего и не сделали. Поналожили латок ехать нереально.
emp8080
 
Повідомлень: 58
З нами з: 05.10.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У столиці відремонтують ще три станції метро
R2 » П'ят 26 кві, 2019 10:45
2 109
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 кві, 2019 11:25
avk
Україна відмовиться від ямкового ремонту доріг – Гройсман
R2 » Сер 24 кві, 2019 15:53
6 337
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 кві, 2019 02:36
oleg_kostetsky
Київстар встановив у столиці базову станцію для 5G
R2 » Сер 24 кві, 2019 11:54
1 139
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 кві, 2019 11:54
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.