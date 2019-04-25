Також дорожники розпочали цьогорічні роботи із заливки тріщин покриття.
Дивися повний текст В усіх районах столиці триває поточний ремонт доріг - КМДА.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 кві, 2019 19:24
В усіх районах столиці триває поточний ремонт доріг - КМДА
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В усіх районах столиці триває поточний ремонт доріг - КМДА.
Додано: Пон 29 кві, 2019 19:24
Делали ремонт на мосту на институте химии. Парализовали на неделю весь левый берег (в купе с ремонтом на южном мосту). И в результате как по мне так ничего и не сделали. Поналожили латок ехать нереально.
|