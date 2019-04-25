Також дорожники розпочали цьогорічні роботи із заливки тріщин покриття.
Дивися повний текст В усіх районах столиці триває поточний ремонт доріг - КМДА.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 кві, 2019 19:24
В усіх районах столиці триває поточний ремонт доріг - КМДА
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В усіх районах столиці триває поточний ремонт доріг - КМДА.
Додано: Пон 29 кві, 2019 19:24
Делали ремонт на мосту на институте химии. Парализовали на неделю весь левый берег (в купе с ремонтом на южном мосту). И в результате как по мне так ничего и не сделали. Поналожили латок ехать нереально.
Додано: Вів 30 кві, 2019 08:50
Дощ іде - а ми на Північному мосту асфальт міняємо. Якось все не правильно. І по ямам не хочеться їздити і не хочеться, щоб цей асфальт зліз через тиждень
Додано: Вів 30 кві, 2019 16:42
Им щас надо же денежку по быстрому освоить, вот массовые ремонты и пошли как никогда.
Додано: Сер 01 тра, 2019 10:26
когда можно было потратить миллионы на ремонт дорог, уже сейчас мы будем тратить миллиарды на их восстановление. когда можно было снять верхний слой и положить новый, клался сезонный пластилин, а не асфальт и так каждый раз. А теперь основание настолько избито, что придется перестилать не только верх, но и полностью все, что внизу. Бестолковщина продолжается ....
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|