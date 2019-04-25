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В усіх районах столиці триває
поточний ремонт доріг - КМДА

В усіх районах столиці триває поточний ремонт доріг - КМДА
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 19:24

В усіх районах столиці триває поточний ремонт доріг - КМДА

Пропонуємо до обговорення:
Також дорожники розпочали цьогорічні роботи із заливки тріщин покриття.

Дивися повний текст В усіх районах столиці триває поточний ремонт доріг - КМДА.
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 19:24

Делали ремонт на мосту на институте химии. Парализовали на неделю весь левый берег (в купе с ремонтом на южном мосту). И в результате как по мне так ничего и не сделали. Поналожили латок ехать нереально.
emp8080
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 08:50

Дощ іде - а ми на Північному мосту асфальт міняємо. Якось все не правильно. І по ямам не хочеться їздити і не хочеться, щоб цей асфальт зліз через тиждень
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 16:42

  emp8080 написав:Делали ремонт на мосту на институте химии. Парализовали на неделю весь левый берег (в купе с ремонтом на южном мосту). И в результате как по мне так ничего и не сделали. Поналожили латок ехать нереально.

Им щас надо же денежку по быстрому освоить, вот массовые ремонты и пошли как никогда.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 10:26

когда можно было потратить миллионы на ремонт дорог, уже сейчас мы будем тратить миллиарды на их восстановление. когда можно было снять верхний слой и положить новый, клался сезонный пластилин, а не асфальт и так каждый раз. А теперь основание настолько избито, что придется перестилать не только верх, но и полностью все, что внизу. Бестолковщина продолжается ....
asdrud2016
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