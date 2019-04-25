Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у березні 2019 року отримували 3897,6 тис. домогосподарств.
Дивися повний текст В Україні збільшилася кількість отримувачів субсидій (інфографіка).
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Додано: Пон 29 кві, 2019 21:05
В Україні збільшилася кількість отримувачів субсидій...
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Дивися повний текст В Україні збільшилася кількість отримувачів субсидій (інфографіка).
Додано: Пон 29 кві, 2019 21:05
ахах, увеличилось?! что бы ни делала власть ни финтила, все равно увеличилось.
Экономику видите-ли им поднимать не выгодно - "а вдруг конкуренты вырастут? ай-ай"
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