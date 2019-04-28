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Цьогоріч в Україні стали
випікати менше хліба

Цьогоріч в Україні стали випікати менше хліба
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 21:09

Цьогоріч в Україні стали випікати менше хліба

Пропонуємо до обговорення:
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні в січні-березні 2019 року становить 220 тисяч тонн.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 21:09

Если бы они пекли вкусный хлеб... за ту же цену что продают. Без тех портящих вкус Ешек, и на подсолнечниковом масле... он же намного вкуснее.
Уже не вижу такого на полке магазинов. Беру "собственного производства" за дорогую цену зато хоть вкус пшеницы в нем есть а не нечто маслянистое порошковое от чего, бывает, болит желудок..
Juna
 
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