Виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні в січні-березні 2019 року становить 220 тисяч тонн.
Дивися повний текст Цьогоріч в Україні стали випікати менше хліба.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 21:09
Цьогоріч в Україні стали випікати менше хліба
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Дивися повний текст Цьогоріч в Україні стали випікати менше хліба.
Додано: Пон 29 кві, 2019 21:09
Если бы они пекли вкусный хлеб... за ту же цену что продают. Без тех портящих вкус Ешек, и на подсолнечниковом масле... он же намного вкуснее.
Уже не вижу такого на полке магазинов. Беру "собственного производства" за дорогую цену зато хоть вкус пшеницы в нем есть а не нечто маслянистое порошковое от чего, бывает, болит желудок..
Додано: Вів 30 кві, 2019 04:40
220 000 тоннн за три месяца на 44,83 миллиона или 54,5 грамма в день. Минимальная норма в блокадном Ленинграде: рабочим 250 граммов, всем остальным — 125. Потом нормы были повышены до 350 граммов рабочим и до 200 граммов остальным жителям города.Либо все уже уехали, либо на грани голодной смерти. Либо Петя не врал и все за хлебом ездят в Венскую булочную.
Додано: Вів 30 кві, 2019 05:20
Молодежь отказывается от хлеба из-за глютена. Я лично не ем его уже год потому что это лишние пустые каллории, которые лучше получать из круп
Додано: Вів 30 кві, 2019 11:42
Виробництво окремих видів промислової продукції за 2011–2017 роки
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, млн.т
2011 - 1.8
2015 - 1.2
2017 - 1.1
Хлеб - это единственный продукт, потребление которого линейно зависит от численности едоков. Он не хранится, не экспортируется, не импортируется, а его производство максимум в течение недели корректируется с потреблением.
В 15-ом его потребление, согласно статистике, составляло около 100 тыс. т в месяц, в 19-ом -75 тыс. Конечно, часть падения обусловлена открытие минипекарен, продукция которых не попадает в отчеты, а часть - абсолютным уменьшением едоков.
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