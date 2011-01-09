RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Цьогоріч в Україні стали
випікати менше хліба

Цьогоріч в Україні стали випікати менше хліба
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 21:09

Цьогоріч в Україні стали випікати менше хліба

Пропонуємо до обговорення:
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні в січні-березні 2019 року становить 220 тисяч тонн.

Дивися повний текст Цьогоріч в Україні стали випікати менше хліба.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88598
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 21:09

Если бы они пекли вкусный хлеб... за ту же цену что продают. Без тех портящих вкус Ешек, и на подсолнечниковом масле... он же намного вкуснее.
Уже не вижу такого на полке магазинов. Беру "собственного производства" за дорогую цену зато хоть вкус пшеницы в нем есть а не нечто маслянистое порошковое от чего, бывает, болит желудок..
Juna
 
Повідомлень: 317
З нами з: 27.10.16
Подякував: 23 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 04:40

220 000 тоннн за три месяца на 44,83 миллиона или 54,5 грамма в день. Минимальная норма в блокадном Ленинграде: рабочим 250 граммов, всем остальным — 125. Потом нормы были повышены до 350 граммов рабочим и до 200 граммов остальным жителям города.Либо все уже уехали, либо на грани голодной смерти. Либо Петя не врал и все за хлебом ездят в Венскую булочную.
Altruist
 
Повідомлень: 61
З нами з: 19.04.11
Подякував: 293 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 05:20

Молодежь отказывается от хлеба из-за глютена. Я лично не ем его уже год потому что это лишние пустые каллории, которые лучше получать из круп
mehrtann2018
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 20.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 11:42

  Altruist написав:220 000 тоннн за три месяца на 44,83 миллиона или 54,5 грамма в день. Минимальная норма в блокадном Ленинграде: рабочим 250 граммов, всем остальным — 125. Потом нормы были повышены до 350 граммов рабочим и до 200 граммов остальным жителям города.Либо все уже уехали, либо на грани голодной смерти. Либо Петя не врал и все за хлебом ездят в Венскую булочную.

Виробництво окремих видів промислової продукції за 2011–2017 роки
Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, млн.т
2011 - 1.8
2015 - 1.2
2017 - 1.1
http://www.ukrstat.gov.ua/
Хлеб - это единственный продукт, потребление которого линейно зависит от численности едоков. Он не хранится, не экспортируется, не импортируется, а его производство максимум в течение недели корректируется с потреблением.
В 15-ом его потребление, согласно статистике, составляло около 100 тыс. т в месяц, в 19-ом -75 тыс. Конечно, часть падения обусловлена открытие минипекарен, продукция которых не попадает в отчеты, а часть - абсолютным уменьшением едоков.
Волгарь
 
Повідомлень: 6520
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 671 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні збільшилася кількість отримувачів субсидій...
R2 » Пон 29 кві, 2019 21:05
1 55
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 кві, 2019 21:05
Juna
В Україні зменшилася частка витрат на ЖКГ — експерти
R2 » Нед 28 кві, 2019 22:15
5 283
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 кві, 2019 17:20
Scotch
За рік фрукти подешевшали і коштують менше, ніж у Польщі 1, 2
R2 » Нед 28 кві, 2019 02:15
16 985
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 кві, 2019 14:05
Scotch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12078)
30.04.2019 12:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.