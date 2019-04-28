Виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні в січні-березні 2019 року становить 220 тисяч тонн.
Дивися повний текст Цьогоріч в Україні стали випікати менше хліба.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 21:09
Цьогоріч в Україні стали випікати менше хліба
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Цьогоріч в Україні стали випікати менше хліба.
Додано: Пон 29 кві, 2019 21:09
Если бы они пекли вкусный хлеб... за ту же цену что продают. Без тех портящих вкус Ешек, и на подсолнечниковом масле... он же намного вкуснее.
Уже не вижу такого на полке магазинов. Беру "собственного производства" за дорогую цену зато хоть вкус пшеницы в нем есть а не нечто маслянистое порошковое от чего, бывает, болит желудок..
Додано: Вів 30 кві, 2019 05:20
Молодежь отказывается от хлеба из-за глютена. Я лично не ем его уже год потому что это лишние пустые каллории, которые лучше получать из круп
Додано: Вів 30 кві, 2019 16:00
Re: Цьогоріч в Україні стали випікати менше хліба
Потребление хлеба давным давно не корреллирует с числом населения. Если в те же 90-е семья из трех человек спокойно могли за день слопать буханку черного/серого и батон, то сейчас даже люди старше среднего возраста не каждый день съедают даже ломтик, у молодёжи вообще часто вообще нет хлеба в рационе. Я могу несколько недель к ряду не покупать никакого - просто его никто не ест.
А их тех, кто ещё употребляет хлеб, многие обзавелись хлебопечками, и ни в какую статистику не попадают.
Потому все эти оценки по потреблению хлеба вообще ниочем
Додано: Вів 30 кві, 2019 16:10
Перешли на пирожные
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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