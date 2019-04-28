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Цьогоріч в Україні стали
випікати менше хліба

Цьогоріч в Україні стали випікати менше хліба
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 21:09

Цьогоріч в Україні стали випікати менше хліба

Пропонуємо до обговорення:
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні в січні-березні 2019 року становить 220 тисяч тонн.

Дивися повний текст Цьогоріч в Україні стали випікати менше хліба.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 21:09

Если бы они пекли вкусный хлеб... за ту же цену что продают. Без тех портящих вкус Ешек, и на подсолнечниковом масле... он же намного вкуснее.
Уже не вижу такого на полке магазинов. Беру "собственного производства" за дорогую цену зато хоть вкус пшеницы в нем есть а не нечто маслянистое порошковое от чего, бывает, болит желудок..
Juna
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 05:20

Молодежь отказывается от хлеба из-за глютена. Я лично не ем его уже год потому что это лишние пустые каллории, которые лучше получать из круп
mehrtann2018
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 16:00

Re: Цьогоріч в Україні стали випікати менше хліба

Потребление хлеба давным давно не корреллирует с числом населения. Если в те же 90-е семья из трех человек спокойно могли за день слопать буханку черного/серого и батон, то сейчас даже люди старше среднего возраста не каждый день съедают даже ломтик, у молодёжи вообще часто вообще нет хлеба в рационе. Я могу несколько недель к ряду не покупать никакого - просто его никто не ест.
А их тех, кто ещё употребляет хлеб, многие обзавелись хлебопечками, и ни в какую статистику не попадают.
Потому все эти оценки по потреблению хлеба вообще ниочем
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 16:10

Перешли на пирожные :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 17:47

  mehrtann2018 написав:Молодежь отказывается от хлеба из-за глютена. Я лично не ем его уже год потому что это лишние пустые каллории, которые лучше получать из круп

Причем тут глютен ? На глютен смотрят только те у кого непереносимость. очень низкий процент. Хлеб не едят потому, что это "от него ж*** растет". Я тоже хлеб почти не ем.
Много хлеба едят только в неразвитых странах, т.к он дешевый и калорийный.
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:23

куча желудков едят сейчас хлеб в Европах
spread
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 13:07

Увидеть бы статистику по потреблению хлеба в Польше, стало б ясно - или едоки переместились или таки обзавелись хлебопечками и боятся отрастить ж*** )))
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 14:20

Re: Цьогоріч в Україні стали випікати менше хліба

RomanTik написав:Увидеть бы статистику по потреблению хлеба в Польше, стало б ясно - или едоки переместились или таки обзавелись хлебопечками и боятся отрастить ж*** )))
Посмотрим данные в мире:
https://www.statista.com/outlook/400501 ... balRevenue
График среднего потребления на человека в год:
Ожидаемый уровень - 11.23 кг на человека в год. Или примерно 936 грамм в месяц. Если эту норму умножить на число населения пусть в 42 млн, это 39.3 тыс тонн, или почти ВДВОЕ меньше, чем произведено у нас по информации в статье, т.е у нас и сейчас почти вдвое более высокое потребление хлеба, чем в среднем в мире

Производство хлеба в UK: http://www.nabim.org.uk/download/docume ... 7a9715208c

Как видим, 100-105 тыс тонн /4 недели в среднем в 2016. При населении больше нашего примерно на половину

Польша.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 6711951167

Статья 2005 года. Потребление хлеба, как видно, стабильно снижается, с 7.05 кг на человека в месяц в 98 году до 6.11 кг в 2003 году

https://polska.pl/tourism/cuisine/polis ... tradition/

According to data from the Polish Bread Institute, in 2015 it was a little more than 45 kilos per person while the following year it was only 42 kilos. A quarter of a century ago this figure was twice as high. In fact, Poland does not even lead in European bread consumption statistics, with Turkey at the top of the list. The downward trend is due most likely to changes in eating habits including a belief that bread makes people fat and should not be part of a balanced diet.

Как видим, потребление хлеба в той же Польше достаточно быстро снижается. При этом уровень потребления значительно разнится между странами.

Если сравнивать, судя по всему в Польше потребление несколько выше, но в то же время сомневаюсь, что Госстат отражает все реальные объёмы производства, включая всякие частные пекарни и собственное производство сетей супермаркетов.
Faceless
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