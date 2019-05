Цьогоріч в Україні стали випікати менше хліба

Додано: Сер 01 тра, 2019 14:20

RomanTik написав: Увидеть бы статистику по потреблению хлеба в Польше, стало б ясно - или едоки переместились или таки обзавелись хлебопечками и боятся отрастить ж*** )))

Посмотрим данные в мире:График среднего потребления на человека в год:Ожидаемый уровень - 11.23 кг на человека в год. Или примерно 936 грамм в месяц. Если эту норму умножить на число населения пусть в 42 млн, это 39.3 тыс тонн, или почти ВДВОЕ меньше, чем произведено у нас по информации в статье, т.е у нас и сейчас почти вдвое более высокое потребление хлеба, чем в среднем в миреПроизводство хлеба в UK:Как видим, 100-105 тыс тонн /4 недели в среднем в 2016. При населении больше нашего примерно на половинуПольша.Статья 2005 года. Потребление хлеба, как видно, стабильно снижается, с 7.05 кг на человека в месяц в 98 году до 6.11 кг в 2003 годуAccording to data from the Polish Bread Institute, in 2015 it was a little more than 45 kilos per person while the following year it was only 42 kilos. A quarter of a century ago this figure was twice as high. In fact, Poland does not even lead in European bread consumption statistics, with Turkey at the top of the list. The downward trend is due most likely to changes in eating habits including a belief that bread makes people fat and should not be part of a balanced diet.Как видим, потребление хлеба в той же Польше достаточно быстро снижается. При этом уровень потребления значительно разнится между странами.Если сравнивать, судя по всему в Польше потребление несколько выше, но в то же время сомневаюсь, что Госстат отражает все реальные объёмы производства, включая всякие частные пекарни и собственное производство сетей супермаркетов.