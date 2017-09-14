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Скільки жителів передмість
щодня в’їжджають до Києва?...

Скільки жителів передмість щодня в’їжджають до Києва?...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 21:30

Скільки жителів передмість щодня в’їжджають до Києва?...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше до Києва прибуває жителів із Броварів, Петропавлівської та Софіївської Борщагівки.

Дивися повний текст Скільки жителів передмість щодня в’їжджають до Києва? (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 21:30

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