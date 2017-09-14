Найбільше до Києва прибуває жителів із Броварів, Петропавлівської та Софіївської Борщагівки.
Дивися повний текст Скільки жителів передмість щодня в’їжджають до Києва? (інфографіка).
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Додано: Пон 29 кві, 2019 21:30
Скільки жителів передмість щодня в’їжджають до Києва?...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки жителів передмість щодня в’їжджають до Києва? (інфографіка).
Додано: Вів 30 кві, 2019 08:39
Думаю, немного некорректно сформулировано: это не "из...", это "через..."
т.е. через Софиевскую и Петропавловскую Борщаговки въезжают в Киев люди из многих населённых пунктов, но перед городом эти села последние: мимо них не проехать.
В этих селах пока нет физически жилья для такого количества людей. Но, судя по темпам, будет.
Додано: Вів 30 кві, 2019 09:59
Бучу забыли, только у меня есть несколько знакомых ездящих оттуда.
Борщаговки слили в кучу, а надо бы разделить, Вишневое потеряли.
Чайки, Стоянка, Гореничи и окресности потеряли.
Васильков есть, а Глевахи, Виты почтовой и Чабанов нет.
Похоже вот то что назвали борщаговками и есть жители всех этих населенных пунктов.
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