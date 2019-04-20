У Києві пенсіонер отримує в середньому в два рази більше, ніж на Тернопільщині.
Дивися повний текст Назвали регіон, де українці отримують найвищі та найнижчі пенсії.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 08:21
Назвали регіон, де українці отримують найвищі та...
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Дивися повний текст Назвали регіон, де українці отримують найвищі та найнижчі пенсії.
Додано: Вів 30 кві, 2019 08:21
Середня пенсія по Чернігові десь 1600 грн! Це якщо пенсії депутатів, генералів і суддів з прокурорами відкинуть! Так що я не став вірити нашій статистиці! Реальність трохи інша, як її малюють статисти.
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