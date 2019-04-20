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Назвали регіон, де українці
отримують найвищі та...

Назвали регіон, де українці отримують найвищі та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 08:21

Назвали регіон, де українці отримують найвищі та...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві пенсіонер отримує в середньому в два рази більше, ніж на Тернопільщині.

Дивися повний текст Назвали регіон, де українці отримують найвищі та найнижчі пенсії.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 08:21

Середня пенсія по Чернігові десь 1600 грн! Це якщо пенсії депутатів, генералів і суддів з прокурорами відкинуть! Так що я не став вірити нашій статистиці! Реальність трохи інша, як її малюють статисти.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 17:24

Это как средняя температура по палате
bogdanov_andrew
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