У сучасному світі немає нічого вічного, а тим більше програмного забезпечення, тому що на зміну старому випускається нове, яке краще і швидше в усіх відношеннях.
Дивися повний текст Huawei створює заміну Android.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 10:51
Huawei створює заміну Android
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Дивися повний текст Huawei створює заміну Android.
Додано: Вів 30 кві, 2019 10:51
если не будет совместимости с Андроид, то не выстрелит (разве что в самом Китае). Самсунги тоже помнится делали свою собственную ОС для смартфонов. И где она сейчас?
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