RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Huawei створює заміну Android

Huawei створює заміну Android
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 10:51

Huawei створює заміну Android

Пропонуємо до обговорення:
У сучасному світі немає нічого вічного, а тим більше програмного забезпечення, тому що на зміну старому випускається нове, яке краще і швидше в усіх відношеннях.

Дивися повний текст Huawei створює заміну Android.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88607
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 10:51

если не будет совместимости с Андроид, то не выстрелит (разве что в самом Китае). Самсунги тоже помнится делали свою собственную ОС для смартфонов. И где она сейчас?
RomanTik
 
Повідомлень: 2502
З нами з: 06.01.16
Подякував: 6656 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 23:33

ну, это на случай санкций. импортозамещение, мать его.
rw666
Аватар користувача
 
Повідомлень: 824
З нами з: 07.10.08
Подякував: 52 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 01:11

Re: Huawei створює заміну Android

  RomanTik написав:если не будет совместимости с Андроид, то не выстрелит
В Китае выстрелит точно..Да а аппловские ОС работают и ничего.. все зависит от сервисов.. например у Vodafone отметили, что компания продолжит закупать оборудование Huawei для развития сетей 4G и 5G, но приостановит его использование в базовых сетях по соображениям безопасности.... бэкдоры сэр.. бэкдоры. Кстати к Украинскому Ватофону это не относиться.. у нас и с китайскими бэкдорами сойдет. Так что даже трудно представить что напихают узкоглазые жители Поднебесной в свою KIRIN OS....
Джон
 
Повідомлень: 1116
З нами з: 16.03.17
Подякував: 41 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 04:57

  Джон написав:
  RomanTik написав:если не будет совместимости с Андроид, то не выстрелит
В Китае выстрелит точно..Да а аппловские ОС работают и ничего.. все зависит от сервисов.. например у Vodafone отметили, что компания продолжит закупать оборудование Huawei для развития сетей 4G и 5G, но приостановит его использование в базовых сетях по соображениям безопасности.... бэкдоры сэр.. бэкдоры. Кстати к Украинскому Ватофону это не относиться.. у нас и с китайскими бэкдорами сойдет. Так что даже трудно представить что напихают узкоглазые жители Поднебесной в свою KIRIN OS....


В дырявый андроид с китайскими оболочками от хуавей, сяоми и прочих их производителей, напихано не меньше. Я как то, лет 5 назад, один китайский ноунейм смарт прогнал на вирусы - под 50 штук их там определилось :mrgreen:
Да и яблоко далеко не без бекдоров от NSA, пусть и в меньшем к-ве 8)
Смартфон твой - враг твой, это аксиома.

А выстрелит легко, только рынок Китая + Индии = полмира по населению.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5925
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2844 раз.
Подякували: 1723 раз.
 
Профіль
1
3
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ШІ створює мультфільми
R2 » Суб 20 кві, 2019 19:52
1 248
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 кві, 2019 19:52
Джон
Huawei представила в Парижі свої нові флагманські...
R2 » Чет 28 бер, 2019 20:11
4 672
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 кві, 2019 18:32
greenozon
ZTE і Huawei хочуть налагодити виробництво в Індії
R2 » Нед 07 кві, 2019 14:40
1 457
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 кві, 2019 14:40
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12088)
01.05.2019 07:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.