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Китай хоче побудувати місячну базу в найближчі 10 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 кві, 2019 12:28
Пропонуємо до обговорення:
Пекін планує відправити пілотовану місію на Місяць, а також побудувати на її поверхні наукову станцію протягом найближчого десятиліття.
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П'ят 19 кві, 2019 20:18
Джон