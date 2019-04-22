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1 травня стартує послуга
перенесення номера

1 травня стартує послуга перенесення номера
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 13:20

1 травня стартує послуга перенесення номера

Пропонуємо до обговорення:
Як підготувалися різні оператори мобільного зв'язку:

Дивися повний текст 1 травня стартує послуга перенесення номера.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 13:20

Пора прорідити Київстар. Їхнє жлобство з тарифами не має меж. Запрошую на вихід. Конкурентам раджу скасувати плату за дзвінки на інших операторів. І вам воздасться.
igorbuda52
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