Як підготувалися різні оператори мобільного зв'язку:
Дивися повний текст 1 травня стартує послуга перенесення номера.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 13:20
1 травня стартує послуга перенесення номера
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 1 травня стартує послуга перенесення номера.
Додано: Вів 30 кві, 2019 13:20
Пора прорідити Київстар. Їхнє жлобство з тарифами не має меж. Запрошую на вихід. Конкурентам раджу скасувати плату за дзвінки на інших операторів. І вам воздасться.
Додано: Вів 30 кві, 2019 14:02
Re: 1 травня стартує послуга перенесення номера
Думаю самым прореженным окажется лайф - самая жлобская по тарифам контора
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