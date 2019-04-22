Як підготувалися різні оператори мобільного зв'язку:
Дивися повний текст 1 травня стартує послуга перенесення номера.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 кві, 2019 13:20
1 травня стартує послуга перенесення номера
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 1 травня стартує послуга перенесення номера.
Додано: Вів 30 кві, 2019 13:20
Пора прорідити Київстар. Їхнє жлобство з тарифами не має меж. Запрошую на вихід. Конкурентам раджу скасувати плату за дзвінки на інших операторів. І вам воздасться.
Додано: Вів 30 кві, 2019 14:02
Re: 1 травня стартує послуга перенесення номера
Думаю самым прореженным окажется лайф - самая жлобская по тарифам контора
Додано: Вів 30 кві, 2019 15:17
эта новость так подается, что номер телефона эта такая преграда, которая не дает перейти многим на другого оператора и вынуждены терпеть их тарифы. господа, вы опоздали лет на 5. номер уже никому давно не важен. на дворе 21 век, эпоха интернета, соцсетей и мессенджеров. никто давно не звонит по телефону, чтобы нацти человека. при смене номера ничего не мешает перевести все мессенджеры на новый номер и друзья/знакомые об этом даже не узнают.
Додано: Вів 30 кві, 2019 16:15
Re: 1 травня стартує послуга перенесення номера
Вообще-то как раз наоборот, у Лайфа самые выгодные в среднем тарифы, адекватная реальная скорость интернета и покрытие. Скорее всего как раз большинство "переездов" будут с Киевстара и Ватафона на Лайф.
Додано: Вів 30 кві, 2019 16:19
Re: 1 травня стартує послуга перенесення номера
На номер телефона давно завязано немеряно служб и сервисов, да и "никто давно не звонит по телефону" тоже очень преувеличено, разве что вы школьник или студент с соответствующим кругом общения
Додано: Вів 30 кві, 2019 16:19
Re: 1 травня стартує послуга перенесення номера
если мало звонить то только на 3моб
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Вів 30 кві, 2019 16:23
никуда не подвязывал кроме мобильного банкинга и тот перепривязываеться за 5 минут
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Вкладчик1234 і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|