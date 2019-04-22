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1 травня стартує послуга
перенесення номера

1 травня стартує послуга перенесення номера
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 13:20

1 травня стартує послуга перенесення номера

Пропонуємо до обговорення:
Як підготувалися різні оператори мобільного зв'язку:

Дивися повний текст 1 травня стартує послуга перенесення номера.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 13:20

Пора прорідити Київстар. Їхнє жлобство з тарифами не має меж. Запрошую на вихід. Конкурентам раджу скасувати плату за дзвінки на інших операторів. І вам воздасться.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 14:02

Re: 1 травня стартує послуга перенесення номера

Думаю самым прореженным окажется лайф - самая жлобская по тарифам контора
Surfer
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 15:17

эта новость так подается, что номер телефона эта такая преграда, которая не дает перейти многим на другого оператора и вынуждены терпеть их тарифы. господа, вы опоздали лет на 5. номер уже никому давно не важен. на дворе 21 век, эпоха интернета, соцсетей и мессенджеров. никто давно не звонит по телефону, чтобы нацти человека. при смене номера ничего не мешает перевести все мессенджеры на новый номер и друзья/знакомые об этом даже не узнают.
uott
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 16:15

Re: 1 травня стартує послуга перенесення номера

Surfer написав:Думаю самым прореженным окажется лайф - самая жлобская по тарифам контора
Вообще-то как раз наоборот, у Лайфа самые выгодные в среднем тарифы, адекватная реальная скорость интернета и покрытие. Скорее всего как раз большинство "переездов" будут с Киевстара и Ватафона на Лайф.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 16:19

Re: 1 травня стартує послуга перенесення номера

uott написав:эта новость так подается, что номер телефона эта такая преграда, которая не дает перейти многим на другого оператора и вынуждены терпеть их тарифы. господа, вы опоздали лет на 5. номер уже никому давно не важен. на дворе 21 век, эпоха интернета, соцсетей и мессенджеров. никто давно не звонит по телефону, чтобы нацти человека. при смене номера ничего не мешает перевести все мессенджеры на новый номер и друзья/знакомые об этом даже не узнают.

На номер телефона давно завязано немеряно служб и сервисов, да и "никто давно не звонит по телефону" тоже очень преувеличено, разве что вы школьник или студент с соответствующим кругом общения
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 16:19

Re: 1 травня стартує послуга перенесення номера

если мало звонить то только на 3моб
http://3mob.ua/prices-individual
http://3mob.ua/application/prices/individual/key/199
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 16:23

  Faceless написав:На номер телефона давно завязано немеряно служб и сервисов, да и "никто давно не звонит по телефону" тоже очень преувеличено, разве что вы школьник или студент с соответствующим кругом общения
никуда не подвязывал кроме мобильного банкинга и тот перепривязываеться за 5 минут
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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