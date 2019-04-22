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1 травня стартує послуга
перенесення номера

1 травня стартує послуга перенесення номера
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 16:47

Re: 1 травня стартує послуга перенесення номера

Surfer написав:
  Faceless написав:
Surfer написав:Думаю самым прореженным окажется лайф - самая жлобская по тарифам контора
Вообще-то как раз наоборот, у Лайфа самые выгодные в среднем тарифы, адекватная реальная скорость интернета и покрытие. Скорее всего как раз большинство "переездов" будут с Киевстара и Ватафона на Лайф.


На протяжении долгих лет сравнивал тарифы - никогда не видел смысла в лайфе. Возможно для кого то какие то специфические пакеты... Долгое время лайф имел худшее покрытие и самую поганую связь. Сейчас не буду говорить , последнее время не пробовал , но даже если взять тарифы сегодняшние - пакет минимальной стоимости - самый дорогой у лайфа. Не говоря уже о том что у других операторов сохранились актуальные тарифы вообще без абонплаты.

Что подтверждает статистика :

МТС/Водафон : 26 млн
Киевстар : 20 млн
Лайф : 11 млн

отрыв в 2 и более раза - не может "лучшая" сетка с "самыми выгодными тарифами" отставать в 2 раза по количеству абонентов. Дурних нема - покупать лайф, когда есть лучшие альтернативы.


Если искать минимальные тарифы - возможно. Если пользоваться чем то средним, с нормальным пакетом мобильного интернета и минут вне сети, то у Лайфа тарифы оптимальные при хорошем качестве связи, покрытии и скорости. Ватафон в этом плане хуже всех, наверное. Киевстар качественно, но очень дорого, особенно на контракте.
Абонентская база вполне может отставать, Лайф все же куда младше, он появился на уже поделенном рынке в середине 2000-х, и то, какую долю смог завоевать за это время - на самом деле отличный показатель. У многих знакомых старые номера КС или Ватафона остаются только потому, что они у них давным-давно, часто на контракте, и платят некоторые сотни гривен в месяц за тот же КС, на том же Лайфе могли бы ограничиться сотней

Странный у вас выбор источника
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 17:27

Re: 1 травня стартує послуга перенесення номера

У лайфа есть отличный тариф Сделай сам. Указываете сколько в месяц вам надо звонков на другие сети, сколько надо интернета, можете добавить другие плюшки, можете не добавлять. Колесиком поиграли в приложении, все себе выбрали, вам сразу просчитали тариф, и сразу на него перешли.

А по большому счету на данный момент затраты на связь в сравнении затратами на еду и ЖКХ настолько малозначимы, что все операторы на одно лицо, занимают очень маленькую долю в расходах.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 17:45

  freeze написав:У лайфа есть отличный тариф Сделай сам. Указываете сколько в месяц вам надо звонков на другие сети, сколько надо интернета, можете добавить другие плюшки, можете не добавлять. Колесиком поиграли в приложении, все себе выбрали, вам сразу просчитали тариф, и сразу на него перешли.

А по большому счету на данный момент затраты на связь в сравнении затратами на еду и ЖКХ настолько малозначимы, что все операторы на одно лицо, занимают очень маленькую долю в расходах.


Так крыша над головой и продукты на много важнее и нужнее. Это базовые потребности. Без этого нельзя выжить совсем. Сюда же лекарства можно добавить. добавить.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 17:52

  yama написав:
  Faceless написав:На номер телефона давно завязано немеряно служб и сервисов, да и "никто давно не звонит по телефону" тоже очень преувеличено, разве что вы школьник или студент с соответствующим кругом общения
никуда не подвязывал кроме мобильного банкинга и тот перепривязываеться за 5 минут

Я пользуюсь смартфоном много. и один номер храню - на нем родственники из разных городов, не все сидят в инете. Все бонусные карты - там где я постоянный покупатель. Старые знакомые там же - с которыми жизнь размела уже лет 10 тому. Но вдруг кто-то будет нужен ?
kalinavalera1
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