1 травня стартує послуга перенесення номера

Додано: Вів 30 кві, 2019 16:47

Surfer написав: Faceless написав: Surfer написав: Думаю самым прореженным окажется лайф - самая жлобская по тарифам контора Вообще-то как раз наоборот, у Лайфа самые выгодные в среднем тарифы, адекватная реальная скорость интернета и покрытие. Скорее всего как раз большинство "переездов" будут с Киевстара и Ватафона на Лайф. Вообще-то как раз наоборот, у Лайфа самые выгодные в среднем тарифы, адекватная реальная скорость интернета и покрытие. Скорее всего как раз большинство "переездов" будут с Киевстара и Ватафона на Лайф.



На протяжении долгих лет сравнивал тарифы - никогда не видел смысла в лайфе. Возможно для кого то какие то специфические пакеты... Долгое время лайф имел худшее покрытие и самую поганую связь. Сейчас не буду говорить , последнее время не пробовал , но даже если взять тарифы сегодняшние - пакет минимальной стоимости - самый дорогой у лайфа. Не говоря уже о том что у других операторов сохранились актуальные тарифы вообще без абонплаты.



Что подтверждает статистика :



МТС/Водафон : 26 млн

Киевстар : 20 млн

Лайф : 11 млн



отрыв в 2 и более раза - не может "лучшая" сетка с "самыми выгодными тарифами" отставать в 2 раза по количеству абонентов. Дурних нема - покупать лайф, когда есть лучшие альтернативы. На протяжении долгих лет сравнивал тарифы - никогда не видел смысла в лайфе. Возможно для кого то какие то специфические пакеты... Долгое время лайф имел худшее покрытие и самую поганую связь. Сейчас не буду говорить , последнее время не пробовал , но даже если взять тарифы сегодняшние - пакет минимальной стоимости - самый дорогой у лайфа. Не говоря уже о том что у других операторов сохранились актуальные тарифы вообще без абонплаты.Что подтверждаетМТС/Водафон : 26 млнКиевстар : 20 млнЛайф : 11 млнотрыв в 2 и более раза - не может "лучшая" сетка с "самыми выгодными тарифами" отставать в 2 раза по количеству абонентов. Дурних нема - покупать лайф, когда есть лучшие альтернативы.

Если искать минимальные тарифы - возможно. Если пользоваться чем то средним, с нормальным пакетом мобильного интернета и минут вне сети, то у Лайфа тарифы оптимальные при хорошем качестве связи, покрытии и скорости. Ватафон в этом плане хуже всех, наверное. Киевстар качественно, но очень дорого, особенно на контракте.Абонентская база вполне может отставать, Лайф все же куда младше, он появился на уже поделенном рынке в середине 2000-х, и то, какую долю смог завоевать за это время - на самом деле отличный показатель. У многих знакомых старые номера КС или Ватафона остаются только потому, что они у них давным-давно, часто на контракте, и платят некоторые сотни гривен в месяц за тот же КС, на том же Лайфе могли бы ограничиться сотнейСтранный у вас выбор источника