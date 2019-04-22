1 травня стартує послуга перенесення номера

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Surfer написав:Думаю самым прореженным окажется лайф - самая жлобская по тарифам контора
Вообще-то как раз наоборот, у Лайфа самые выгодные в среднем тарифы, адекватная реальная скорость интернета и покрытие. Скорее всего как раз большинство "переездов" будут с Киевстара и Ватафона на Лайф.
На протяжении долгих лет сравнивал тарифы - никогда не видел смысла в лайфе. Возможно для кого то какие то специфические пакеты... Долгое время лайф имел худшее покрытие и самую поганую связь. Сейчас не буду говорить , последнее время не пробовал , но даже если взять тарифы сегодняшние - пакет минимальной стоимости - самый дорогой у лайфа. Не говоря уже о том что у других операторов сохранились актуальные тарифы вообще без абонплаты.
МТС/Водафон : 26 млн Киевстар : 20 млн Лайф : 11 млн
отрыв в 2 и более раза - не может "лучшая" сетка с "самыми выгодными тарифами" отставать в 2 раза по количеству абонентов. Дурних нема - покупать лайф, когда есть лучшие альтернативы.
Если искать минимальные тарифы - возможно. Если пользоваться чем то средним, с нормальным пакетом мобильного интернета и минут вне сети, то у Лайфа тарифы оптимальные при хорошем качестве связи, покрытии и скорости. Ватафон в этом плане хуже всех, наверное. Киевстар качественно, но очень дорого, особенно на контракте. Абонентская база вполне может отставать, Лайф все же куда младше, он появился на уже поделенном рынке в середине 2000-х, и то, какую долю смог завоевать за это время - на самом деле отличный показатель. У многих знакомых старые номера КС или Ватафона остаются только потому, что они у них давным-давно, часто на контракте, и платят некоторые сотни гривен в месяц за тот же КС, на том же Лайфе могли бы ограничиться сотней
У лайфа есть отличный тариф Сделай сам. Указываете сколько в месяц вам надо звонков на другие сети, сколько надо интернета, можете добавить другие плюшки, можете не добавлять. Колесиком поиграли в приложении, все себе выбрали, вам сразу просчитали тариф, и сразу на него перешли.
А по большому счету на данный момент затраты на связь в сравнении затратами на еду и ЖКХ настолько малозначимы, что все операторы на одно лицо, занимают очень маленькую долю в расходах.
freeze написав:У лайфа есть отличный тариф Сделай сам. Указываете сколько в месяц вам надо звонков на другие сети, сколько надо интернета, можете добавить другие плюшки, можете не добавлять. Колесиком поиграли в приложении, все себе выбрали, вам сразу просчитали тариф, и сразу на него перешли.
А по большому счету на данный момент затраты на связь в сравнении затратами на еду и ЖКХ настолько малозначимы, что все операторы на одно лицо, занимают очень маленькую долю в расходах.
Так крыша над головой и продукты на много важнее и нужнее. Это базовые потребности. Без этого нельзя выжить совсем. Сюда же лекарства можно добавить. добавить.
Faceless написав:На номер телефона давно завязано немеряно служб и сервисов, да и "никто давно не звонит по телефону" тоже очень преувеличено, разве что вы школьник или студент с соответствующим кругом общения
никуда не подвязывал кроме мобильного банкинга и тот перепривязываеться за 5 минут
Я пользуюсь смартфоном много. и один номер храню - на нем родственники из разных городов, не все сидят в инете. Все бонусные карты - там где я постоянный покупатель. Старые знакомые там же - с которыми жизнь размела уже лет 10 тому. Но вдруг кто-то будет нужен ?
Faceless написав: У многих знакомых старые номера КС или Ватафона остаются только потому, что они у них давным-давно, часто на контракте, и платят некоторые сотни гривен в месяц за тот же КС, на том же Лайфе могли бы ограничиться сотней
Странный у вас выбор источника
Всего сотней ? Или несколькими сотнями на фодафоне ? И это при вездесущем интернете .. гм .. испокон веков сижу на еще ЮМС-шном мигрировавшем джинсе, без абонплаты вообще. Необходимое пополнения раз в год на 5 грн. Кстати есть еще несколько номеров - МТС, Водафон - купленные в разное время работающие по тому же принципу. Реально платишь столько сколько используешь, без всяких ненужных абонплат-обязаловок.
Источник - самая свежую инфа которая попалась На вики примерно те же цифры :
самый интенсивный рост количества абонентов лайфа пришелся на старт работы компании - демпинговали как могли. Появившись в 2004 уже к 2007 году было 8-9 млн абонентов. Потом начали внаглую менять условия игры - с тарифов без абонплаты пересаживать на абонплату и т.д. - и как очевидно с тех пор рост практически прекратился. В то же время у других операторов были вполне конкурентные тарифы , при многократном пересмотре тарифов с тех времен лайф аж ни как и ни разу не выглядел привлекательным. И саппорт их - это что то - несколько раз сталкивался - село неасфальтоване. Отбивает вообще любое желание с ними работать - в принципе какой саппорт такой и сервис.
Хотя эпоха глобального интернета не за горами - а это будет означать закат мобильной связи в том виде какой мы ее знаем сегодня.
...всі знайомі по-трохи зіскакують з київстара і застрибують на Вудафон... - я теж так зробив.... - тримаю "пусту" сімку київстару для вхідних.... - але, вже ходять слухи(а може вже так і є) що тепер не рік від останнього дзвінка/поповнення діє номер, а лише 2 чи 3 міс.,а далі заблокують... - то правда?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4