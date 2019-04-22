1 травня стартує послуга перенесення номера

Додано: Вів 30 кві, 2019 21:02

Faceless написав: У многих знакомых старые номера КС или Ватафона остаются только потому, что они у них давным-давно, часто на контракте, и платят некоторые сотни гривен в месяц за тот же КС, на том же Лайфе могли бы ограничиться сотней



Странный у вас выбор источника Странный у вас выбор источника

Всего сотней ? Или несколькими сотнями на фодафоне ? И это при вездесущем интернете .. гм .. испокон веков сижу на еще ЮМС-шном мигрировавшем джинсе, без абонплаты вообще. Необходимое пополнения раз в год на 5 грн. Кстати есть еще несколько номеров - МТС, Водафон - купленные в разное время работающие по тому же принципу. Реально платишь столько сколько используешь, без всяких ненужных абонплат-обязаловок.Источник - самая свежую инфа которая попалась На вики примерно те же цифры :Киевстар 25,3 млнВодафон 20.7Лайф 9,7самый интенсивный рост количества абонентов лайфа пришелся на старт работы компании - демпинговали как могли. Появившись в 2004 уже к 2007 году было 8-9 млн абонентов. Потом начали внаглую менять условия игры - с тарифов без абонплаты пересаживать на абонплату и т.д. - и как очевидно с тех пор рост практически прекратился. В то же время у других операторов были вполне конкурентные тарифы , при многократном пересмотре тарифов с тех времен лайф аж ни как и ни разу не выглядел привлекательным. И саппорт их - это что то - несколько раз сталкивался - село неасфальтоване. Отбивает вообще любое желание с ними работать - в принципе какой саппорт такой и сервис.Хотя эпоха глобального интернета не за горами - а это будет означать закат мобильной связи в том виде какой мы ее знаем сегодня.