Про це повідомляє Укравтопром.
Дивися повний текст Названо найпопулярніші моделі авто за регіонами України.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 13:21
Названо найпопулярніші моделі авто за регіонами України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найпопулярніші моделі авто за регіонами України.
Додано: Вів 30 кві, 2019 13:22
В бідній на пенсії і зарплати Тернопільській області перед далі ведуть велосипеди.
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