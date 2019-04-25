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За два місяці Україна імпортувала з РФ товарів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 кві, 2019 17:54
Пропонуємо до обговорення:
У січні-лютому 2019 року Україна імпортувала з Росії товарів на 1 млрд 160 млн дол.
Дивися повний текст За два місяці Україна імпортувала з РФ товарів на мільярд доларів
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