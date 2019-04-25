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За два місяці Україна
імпортувала з РФ товарів на...

За два місяці Україна імпортувала з РФ товарів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 17:54

За два місяці Україна імпортувала з РФ товарів на...

Пропонуємо до обговорення:
У січні-лютому 2019 року Україна імпортувала з Росії товарів на 1 млрд 160 млн дол.

Дивися повний текст За два місяці Україна імпортувала з РФ товарів на мільярд доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 17:55

Цікаво, то ще цукерки чи вже прокат кіна?))
sednepr
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 09:42

Украина покупает газ почти по цене Британии.
Ну какие конкурентные товары здесь можно произвести при такой стоимости сырья.?
А сейчас и горюка начинает расти.
Так что думайте, платить за товар или за забаганки олигархов
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 09:46

  sednepr написав:Цікаво, то ще цукерки чи вже прокат кіна?))

"Е**ные высотомеры" (с)

Свинарчук
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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