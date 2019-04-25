У січні-лютому 2019 року Україна імпортувала з Росії товарів на 1 млрд 160 млн дол.
Дивися повний текст За два місяці Україна імпортувала з РФ товарів на мільярд доларів.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 17:54
За два місяці Україна імпортувала з РФ товарів на...
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Дивися повний текст За два місяці Україна імпортувала з РФ товарів на мільярд доларів.
Додано: Чет 02 тра, 2019 09:42
Украина покупает газ почти по цене Британии.
Ну какие конкурентные товары здесь можно произвести при такой стоимости сырья.?
А сейчас и горюка начинает расти.
Так что думайте, платить за товар или за забаганки олигархов
Додано: Чет 02 тра, 2019 09:46
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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