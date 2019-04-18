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Мільярдні доходи за рік
задекларували двоє українців

Мільярдні доходи за рік задекларували двоє українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 22:13

Мільярдні доходи за рік задекларували двоє українців

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 25 квітня доходи за 2018 рік у розмірі понад 1 млрд грн задекларували дві особи.

Дивися повний текст Мільярдні доходи за рік задекларували двоє українців.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 22:13

"За пределами Украины"...Это типа в офшорах? Ну один - понятно кто, а второй, должно быть, его "торговый партнер" по роттердаму-крест". :mrgreen:
rjkz
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