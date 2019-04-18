Станом на 25 квітня доходи за 2018 рік у розмірі понад 1 млрд грн задекларували дві особи.
Дивися повний текст Мільярдні доходи за рік задекларували двоє українців.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 22:13
Мільярдні доходи за рік задекларували двоє українців
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Дивися повний текст Мільярдні доходи за рік задекларували двоє українців.
Додано: Вів 30 кві, 2019 22:13
"За пределами Украины"...Это типа в офшорах? Ну один - понятно кто, а второй, должно быть, его "торговый партнер" по роттердаму-крест". :mrgreen:
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