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Складено рейтинг країн з найбільшим золотим запасом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 кві, 2019 22:59
Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд і Всесвітня рада із золота зібрали інформацію про золотий резерв країн на початок квітня 2019 року.
Дивися повний текст Складено рейтинг країн з найбільшим золотим запасом
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Додано: Вів 30 кві, 2019 22:59
стоило бы указать и место Украины в этом списке...
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