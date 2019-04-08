Міжнародний валютний фонд і Всесвітня рада із золота зібрали інформацію про золотий резерв країн на початок квітня 2019 року.
Дивися повний текст Складено рейтинг країн з найбільшим золотим запасом.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 22:59
Складено рейтинг країн з найбільшим золотим запасом
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Дивися повний текст Складено рейтинг країн з найбільшим золотим запасом.
Додано: Сер 01 тра, 2019 10:21
Самый большой в истории Украины золотой запас оставила после себя "панда" Януковича - 42,6 тонн. Кондитер с винницкими проели 19 тонн.
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